Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w banku nie ma śladu efektów pracy doradczyni, w tym analiz, czy raportów. Zresztą jej praca w Pekao SA była dość krótka – trwała zaledwie pół roku. Zarobiła jednak fortunę. W sumie 1,15 mln zł, co daje kwotę 164 tys. zł miesięcznie.



Dla porównania stypendium za wyniki sportowe przyznawane za zdobycie złotego medalu olimpijskiego wynosi 12,6 tys. zł miesięcznie. Zarobki żony szefa PKOl w Pekao SA były więc równe miesięcznym stypendiom dla 91 złotych medalistów.



Praca idealna - żona znajomego Sasina.

"wspieranie koncepcyjne działu marketingu" albo "opiniowanie komunikacji marketingowej". Czyli babka jak już do tej pracy przyszła to ponarzekała na czcionkę i kolory, za ponad bańkę w pół roku ( ಠ Pokaż całość