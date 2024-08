Jeśli to prawda to to jest najwieksza ruska porażka od czasu kiedy użyli pocisków zapalających podczas odbijania dzieci ze szkoły albo zagazowali własnych cywilów w teatrze nie mówiąc lekarzom jakiego gazu użyli. Albo od czasu wielkiego konwoju, albo od czasu kiedy przypadkiem trafili w samolot pasażerski albo lotniska hostomel, albo zamarzania i glodu pierwszej zimy, albo puczu własnych jednostek, albo.......



W sumie to oni mają takie imponujące pasmo sukcesów że jestem zaskoczony Pokaż całość