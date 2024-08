"W krótkiej rozmowie telefonicznej zastępca rzecznika prasowego mBanku Piotr Rutkowski przekonuje mnie, że komentujący zapomnieli o głównym przekazie reklamy — dyskryminowanych kobietach"



No ja akurat nie zapomniałem o tym przekazie. Przestaję w takim razie dyskryminować kobiety, ale ponieważ jestem tłustą męską, szowinistyczną świnią, która urodziła się tylko po to, żeby kogoś dyskryminować nie mogę oszukać natury - zaczynam dyskryminować tą karykaturę instytucji finansowej jaką jest mbank.

I szczerze wszystkim to polecam.