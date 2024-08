Zawsze żyłem w jakimś takim przekonaniu że policja owszem - skradzionego roweru nie znajdzie czy złodzieja który obrabia piwnice nie złapie, bo spraw jest dużo, obrabiane są masowo i wg. mało skutecznej procedury.



Ale że właśnie jak chcą to potrafią - bo po prostu posadzą do konkretnej sprawy jakiś dedykowanych ludzi (nawet choćby jednego ogarniętego policjanta) i wtedy to naprawdę trzeba geniusza zbrodni żeby przed tym uciec.

I właśnie w mojej głowie to miałem że jak dochodzi do zabójstwa, to policja jednak tych sprawców znajduje, nawet jak ci z miejsca zbrodni uciekną, gdzieś się ukrywają itp. itd.



A tu jednak taka widać najbardziej pospolita, najbardziej standardowa zbrodnia, gdzie jakieś rodzinne historie, jakiś świr łapie za broń, po swojemu "wymierza sprawiedliwość", a potem najdalej gdzie ma pomysł uciec to do sąsiedniej wsi, do jakiejś ciotki która trzyma jego stronę. Pokaż całość