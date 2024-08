Btw, wysokie ceny mieszkań, najdroższe kredyty hipoteczne,

Pokaż całość

czlowieku, czyli wg ciebie brak mieszkan glownie wplywa na brak urodzeń? W takim razie wytlumacz mi, jakim cudem w latach mniej wiecej 1945-1980 mielismy chroniczny brak mieszkan (na mieszkanie czekalo sie latami, zakwaterowywanie wiecej niz 1 rodziny w 1 mieszkaniu nie bylo ewenementem itp), a mimo tego mielismy dodatni przyrost naturalny i to niemaly.Wiesz co jest u nas przyczyną kiepskiej demografii? No to masz:- niepewnosc koniuktury w gospodarce (sporo ludzi, glownie mezczyzn, ciagle zyje w strachu, ze nastąpi pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, co bedzie prowadzic do niechybnego wzrostu bezrobocia. A od wieków w naszej kulturze na mezczyznie ciagle jest presja bycia glownym zabezpieczeniem finansowym w rodzinie i obecnie wielu boi sie ze moze nie podołac utrzymaniu rodziny)