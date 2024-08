Czy normalne jest, że doświadczamy najszybszego wzrostu cen nieruchomości w Unii Europejskiej? Czy normalne jest, że czynsze w Polsce rosną prawie najmocniej w całej UE?

NIe normalne ale logiczne:to nie wina UE a przynajmniej nie bezposrednio.Mieszkania sa drogie bo inflacja - za duzo pieniadza na rynku. To spowodowalo ze ceny zaczely rosnac bo rosły ceny materiałów, ziemi, koszty pracownikow przez podadtki i ich oczekiwania finansowe. Do puki byl klient to sie krecilo ale podwyzki wynagrodzen zwolniły. Ceny polecialy do przodu dokladnie z tych samych powodow, wzrost koszow energii, transportu surowcow i to dalej nakrecilo inflacje a zeby to przystopowac trzeba podniesc stopy %.Kazdy wzrost cen energi i obciazen biznesu spowoduje wzrost cen a to jest kolo zamachowe inflacji.Za