Sąd tu niewiele pomoże. Mechanizm jest taki: duża/znana firma do realizacji inwestycji zakłada firmę córkę, która jest finansowana z firmy matki. W przypadku fuckupu jak ten, deweloper mówi - dopłacicie albo bankrutujemy. Oczywiście bankrutujemy firmę córkę... i wtedy pomimo wygranej w sądzie klient zostaje z domem w stanie surowym, z aktywów firmy spłacane są w pierwszej kolejności zaległości w stosunku do podwykonawców - pensje/zusy/etc... a dopiero na końcu... jak już nic nie zostanie to spłacani są inwestorzy.



Udupienie takiej inwestycji oznacza wieloletni proces i przewlekłe postępowania. W tym czasie status prawny jest... nieokreślony, nie da się tego sprzedać, dokończyć - w ogóle kaplica :-/



Możesz mieć zabezpieczenie notarialne, rachunek powierniczy, etc... to nic nie da. Firma bankrutuje i klient jest w dupie :-/ Zazwyczaj na własne życzenie bo kupował dziurę w ziemi po bardzo atrakcyjnej cenie... Jeżeli tak jest to klient powinien się przygotować z góry na dopłatę a i to może nie wyjść bo pozostali mogą nie chcieć a to jest mimo wszystko wspólna inwestycja.



Brakuje Pokaż całość