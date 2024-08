Od kilku miesięcy mam związek z pzkolem jako członek jednej z komisji. Żeby była jasność, w skład komisji wchodzą ludzie przeważnie niezwiązani z pzkolem, tylko osoby, które chcą coś zmienić, zdziałać itd. komisje są ciałem doradczym, pzkol może, ale nie musi brać pod uwagę ich pracy, ustaleń i zaleceń.



1. Od miesięcy pzkol nie jest w stanie zmienić składu członkowskiego komisji na swojej stronie www.

2. Po wykryciu, że jedna z imprez mistrzowskich nie wpisuje się w działania statutowe pzkol, ten stwierdził przez swojego prezesa, że nie musi, bo ustawa o sporcie daje kompetencje pzkolowi w organizowaniu imprez mistrzowskich, a statut to tylko statut, jest bo być musi, więc japa cicho

3. Na tej samej imprezie, która była dodatkiem do imprezy dla amatorów, podawano zawodnikom bimber. Reakcja - zero.

4. Na tej samej imprezie, trasa była wytyczona po haszczach, polach uprawnych, nieprzejezdnych i niemożliwych do pokonania pieszo ścianach lasu.