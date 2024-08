Pokaż całość

Wczoraj użytkownik @ InvalidOperationException poruszył temat małych mieszkań: https://wykop.pl/wpis/77521333/nie-dziwi-mnie-zupelnie-tragiczna-prognoza-demogra W sumie to co opisuje ten tekst to tylko dopełnienie diagnozy, że coś z naszym polskim rynkiem jest nie tak. Ciekawi mnie jak wygląda korelacja wielkości mieszkań do dzietności, wcale bym się nie zdziwił jakby to był jeden z większych, choć przemilczanych powodów niskiej dzietności w krajach rozwiniętych.Tymczasem w Poslce - średnie mieszkanie 75,5m2, 21m2 mniej niż średnia unijna, a na rynku