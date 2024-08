Pokaż całość

Niestety, źle zrobił.Jego działanie (oraz wszystkie inne dokonane przez kierowców doprowadzonych do ostateczności) zostanie bezczelnie zakłamane i wykorzystane przez lewoskrętną propagandę do zbudowania poczucia walki o słuszną sprawę. Mało kto się dowie albo zastanowi się DLACZEGO on tak postąpił. Mało kto będzie sobie zdawał sprawę, że ci "aktywiści" to w rzeczywistości zwyczajni terroryści - usiłują przemocą wymusić określone zachowania i wyrządzają konkretne straty finansowe. Ale to nie będzie pamiętane. Za to ludzie będą pamiętać że "ludzie walczący o ekologię byli brutalnie napadani przez żądnych krwi właścicieli kopcących spalinówek".To jest coś, co osobiście nazywam efektem Nelsona Mandeli. Facet był komunistą i terrorystą zamieszanym w morderstwa i sabotaże. Jego żona kierowała zorganizowaną grupą przestępczą. Rządy jego i jego kolesi doprowadziły najbogatszy kraj Afryki do totalnej ruiny, a bieda "bidnych uciskanych czarnych" osiągnęła niespotykane wyżyny. Dzisiaj nikt o tym nie pamięta, a Mandela jest symbolem walki przeciwko rasizmowi i zniesienie apartheidu, a ludzie pamiętają co najwyżej że "był gnębiony przez złych białych".