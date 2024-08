To dodam coś od siebie - do pewnego momentu czułem się jakbym rozumiał cały internet i czułem się w nim jak ryba w wodzie. Pojawiało się dużo start-upów, każdy próbował znaleźć niszę, każdy nowy portal społecznościowy do było "wow", oczywistym było, że nawet taki MySpace to jest coś chwilowego, coś, co zostanie zastąpione przez coś lepszego, to było żywe. Problemy zaczęły się wraz pojawieniem Facebooka - nawet nie na początku, tylko kiedy zaczął pożerać lwią część czasu użytkowników - jeśli ktoś siedział na Facebooku, to nie było go w innych miejscach. A Facebook walczył o dominację i właśnie o czas spędzony w aplikacji. Wyszukiwanie treści stało się kłopotliwe (bo dla FB to tylko zbędne obciążenia serwera). Później pojawił się... Snapchat. I tutaj chodziło już wyłącznie o "tu i teraz". Z kontynuacją w postaci rolek na Facebooku i Tik Toka. To jest moim zdaniem największy wirus.



Obecnie jesteśmy już na takim etapie, kiedy wciągnieto w internet każdego i ludzie spędzają czas w internecie od rana do nocy. Cały czas możliwy do zagospodarowania został zagospodarowany. Nie ma przestrzeni na nic nowego, a serwisy konkurują już same z sobą o to kto spędzi w internecie więcej czasu. Była jeszcze przestrzeń dla nowych start-upów takich jak AirBnB (ktoś pamięta darmowy Couchsurfing? Ja gościłem kilka osób, to było coś poza finansowym systemem, zostało skomercjalizowane przez AirBnB). Była przestrzeń dla Booking.com czy Ubera. Ale to już są stricte usługi, które łączą świat wirtualny z rzeczywistym.



Ogólnie wydaje mi się, że rynek jest na maksa przesycony. Wszystko co było do skomercjalizowania zostało skomercjalizowane.



I Pokaż całość