Jakie jest uzasadnienie zakupu amstaffa jako wybór najlepszej rasy? Chodzi wyłącznie o wzbudzanie strachu. Dlatego część pato jak ognia unika kagańca, no bo juz nie będzie przerażonego wzroku mijanego przechodnia. A wszystkie argumenty obrońców tych ras są tak wadliwe że nie ma co nawet próbować polemizować, jakieś prace psychiatryczne behawiorystów, żeby jakoś wkomponować bestie w społeczeństwo itd.

Warto zrobić też to co w uk, dodatkowe rejestracje, książeczki, badania itd psów niebezpiecznych.