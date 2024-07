Paradoksalnie to właśnie 2 czy 3 pokolenie się często radykalizuje.

Pierwsze to ci którzy są wdzięczni za możliwości jakie dostali od nowego kraju. Pamiętają starą bidę. Drugie podobnie najczęściej. Trzecie czuje się faktycznie tubylcem ale widzi że jest nadal obywatelem drugiej kategorii. Są na to badania, statystyki. Tacy obywatele kończą gorsze szkoły, mają gorsze zarobki, prace, mniejsze szanse ogólnie.

To powoduje że wpadają w łapy radykalizmu.



No ale na wysoku tylko proste Pokaż całość