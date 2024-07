Studia na Politechnice, konwersatorium u pewnego Profesora, który chyba nawet jest autorem słowa "prosument". A więc atmosfera bardzo pro OZE.

Chodziłem tam bo musiałem - już wcześniej podjąłem decyzję, że zwiążę się zawodowo z elektroenergetyką wielkoskalową, ale uczestnictwo było mile widziane przez ów Profesora. Słuchałem wystąpień grzebiąc jednocześnie w telefonie: maile, facebook, quizwanie. Zainteresowałem się dopiero gdy po prelekcji byłego ministra środowiska rozpętała się kuluarowa dyskusja dot. Energiewende. Na sali pojawiło się paru malkontentów, którzy krytykowali politykę energetyczną Niemiec.

Były Pan Minister w sposób bardzo sprawny podał kilka faktów, które mnie - cichego malkontenta - wprawiły w dysonans.

Przede wszystkim zwrócił uwagę, że Niemcy to nie jest głupi naród i jest bardzo pragmatyczny. Do bólu. Wyśmiał przy tym całą zieloną propagandę i kazał nam ją włożyć między bajki. Miała jedynie służyć zjadliwemu podaniu dla ludu potrzeb zmian. Kazał zwrócić uwagę jaką dużą przewagę ma rozproszona energetyka w kontekście militarnym. Jako kontrprzykład podał Polskę i okolice Rogowca. Zwrócił uwagę, że wystarczy zacząć bombardowanie PL gdzieś na odcinku wyprowadzenia mocy z Elektrowni Bełchatów do SE Rogowiec i nie mamy prądu w całej Polsce (wówczas 20% energii elektrycznej w PL pochodziła właśnie stamtąd), na pewno w znacznej jej części. Nikt nigdy wcześniej i później nie użył tego argumentu w dyskusjach które obserwowałem. No, ale jak mówić o kontekście militarnym skoro wojen ma już nie być.

Totalnie nie interesuje się tymi tematami, niemniej mam pewien background w tej dziedzinie w postaci studiów i bardzo mnie irytuje gdy słyszę zdecydowane głosy ignorantów skreślających coś tylko dlatego, że burzy to ich piękny, poukładany świat.

A dzisiaj takim wpieniającym mnie tematem są samochody elektryczne. Na samochodach nie znam się wcale. Raczej rozpoznaje je po kolorach i znam może najbardziej popularne modele. Mam dwa samochody spalinowe i elektryka raczej bym nie kupił bo mam na chwilę obecną poważniejsze wydatki. Ale gdy tylko słucham zuchwalców, którzy stawiają na tym krzyżyk bo tam gdzieś widzieli filmik jak się Tesla paliła to mam ochotę wziąć koło i walnąć się w czoło. Widzę przełom XIX i XX wieku i tych samych ludzi którzy mówią: "Stary, koń to jest pewny, dajesz temu chlać i Cię wiezie, a co zrobisz jak ci ten automobil stanie na trasie? Poparzysz się tylko bo to gorące, dym z tego bucha śmierdzący... Jak Kasztan mi się zesra to aż nos w gówno wściubiam żeby powąchać - tak lubię ten zapach".