Śpiewak ma rację że jest to rynek banków, deweloperów i polityków. Ma również rację że taka patologia stwarza trudności w zakupie nieruchomości normalnym ludziom.

Ale na tym racja Śpiewaka się kończy.



Proponuję on interwencjonizm państwa podczas gdy to właśnie interwencjonizm państwowy doprowadził do wzrostu cen nieruchomości. Śpiewak próbuje nas przekonać że ten nowy, inny interwencjonizm nie będzie przesiąknięty patologią. Zapomina przy tym, że patologia wynika z ludzkiej natury, "okazja czyni złodzieja", oraz z prawa które dopuszcza ingerencję państwa w ceny nieruchomości poprzez mechanizmy takie jak dotacje do kredytów.

Spiewak zdaje się nie zauważać że politykom, jacy by oni nie byli, z lewa i z prawa, zależy na istnieniu interwencjonizmu bo to zawsze daje okazję do kradzieży i do nakręcania inflacji która dewaluuje wartość niespłacalnego długu publicznego który ci politycy pozaciągali.



