Tak sobie myślę, że zbyt bez zastanowienia niektórzy mówią, że wojna to postęp. No postęp, ale nie znamy alternatywnej nitki historii i co by było gdyby jej nie było. Ilu takich zdolnych ludzi ginie, ile mogliby pchnąć do przodu świat nauki. Potem pokolenie musi wszystko odbudowywać, ten cały wysiłek i zasoby mogłyby iść na rozwój.



"Krystadyna – pierwszy wzmacniacz półprzewodnikowy zbudowany przez Olega Łosiewa w 1922 r. (wzmocnienie i generowanie drgań zaobserwował 13 stycznia 1922).



Główną zaletą krystadyny był niski pobór prądu i dużo prostsza budowa niż lamp elektronowych, pozwalająca na wykonanie w warunkach domowych bez specjalistycznego sprzętu. Wadą krystadyny jest mała moc oraz skomplikowana regulacja."



