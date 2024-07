Wyjątkowy okres aż łezka w oku kręci, jak to się wszystko zaczęło remontowaliśmy bank.



Normalnie pracowaliśmy od 7 do 15 ale z uwagi na covid zmieniono pracę i robiliśmy od 16 do 2 w nocy. Oczywiście by uniknąć kontaktu z obsługą i klientami. Mało tego, chcieli zrobić nam tak że każdy pracownik miał pracować sam w jednym pomieszczeniu.

Był taki kolega który miał pier... na punkcie tego, a to był etap gdzie w Polsce było kilka zakażeń. Kichaliśmy obok niego, puszczałem mu remixy covidowe a on dostawał szału. Oczywiście jak to na budowlańca przystało odkażał się wódką bo jak twierdził to było jedyne znane lekarstwo.



Wracając z banku na bazę ruch zerowy tak samo z bazy do domu i to przez miasto, więcej było dni a właściwie nocy gdy wracałem i nie było żadnego samochodu czy pieszego. 20 kilometrów do domu pokonywałem z przyjemnością, sygnalizacja wyłączona i praktycznie zero ruchu. Pokaż całość