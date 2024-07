Cześć drodzy Wykopowicze,

Chciałbym podzielić się z wami swoją bardzo nieprzyjemną sytuacją z siecią Play i ostrzec Was przed siecią oraz fatalną obsługą klienta. Play niesłusznie obciążył mnie fakturami na łączną kwotę 998 zł za niezwrócony sprzęt, ponieważ zgubił w swoim systemie informację o zwróceniu przeze mnie sprzętu i postanowił bez żadnej przyczyny obciążyć mnie na 998 zł, z czym absolutnie nic nie mogę zrobić, ponieważ przy każdej próbie kontaktu odbijam się od firmy i nikt nie jest w stanie przekazać mi żadnych informacji w tej sprawie. Podjąłem próby kontaktu telefonicznie, mailowo oraz także w tym tygodniu w dniu 16 maja wysłałem pismo papierowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do siedziby Play (w celu rozpoczęcia budowy sprawy pod potencjalne postępowanie sądowe).

W dniu 7 maja odstąpiłem od umowy w Play na internet i telewizję (była to nowa umowa i skorzystałem z 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy w związku z umową zawartą na odległość). Cały sprzęt router + dekoder odesłałem poprzez firmę inPost od razu kolejnego dnia (zgodnie z umową na zwrot było aż 30 dni). Przesyłka dotarła do Play 10 maja (na dole zrzut ekrany z potwierdzeniem doręczenia paczki). Co ważne, później także konsultant na infolinii Play potwierdził, że sprzęt został prawidłowo przyjęty na magazynie. Niestety zupełnie nieoczekiwanie, na początku lipca zobaczyłem na swoim koncie niesłusznie wystawioną notę obciążeniową za niezwrócony sprzęt na 998 zł i to był początek moich problemów. Ostatnie 2 tygodnie spędziłem na próbach wyjaśnień z Play sprawy i nie otrzymałem żadnych wyjaśnień.

7 lipca założyłem zgłoszenie z prośbą o wyjaśnienie sprawy i korektę w systemie zwrócenia przeze mnie sprzętu i tym samym anulowanie niesłusznie wystawionych not obciążeniowych na niezwrócony sprzęt na kwotę 998zł. Oczywiście zgłoszenie to jest nadal bez żadnej odpowiedzi (jeśli ktoś z Play to czyta, tutaj numer zgłoszenia: 303727279). Załączyłem tam jako dowód w sprawie potwierdzenie doręczenia przesyłki ze zwracanym sprzętem do Play. Wielokrotne próby kontaktu z infolinią są zupełnie nieskuteczne, pracownicy informują mnie tylko, że moje zgłoszenie jest ciągle przetwarzane i muszę jeszcze poczekać. Muszę tutaj uczciwie przyznać, że większość z nich jest naprawdę miła i sympatyczna, niestety nikt nie jest w stanie udzielić mi żadnej informacji, ani pozytywnej ani też negatywnej, każdy z konsultantów po prostu rozkłada ręce i nie jest w stanie przedstawić żadnych wyjaśnień w sprawie. Kiedy pytam się co mam zrobić, ponieważ moje próby kontaktu przez ostatnie 2 tygodnie wyglądają tak samo, wszyscy próbują po prostu jak najszybciej zakończyć rozmowę i rozłączyć się.

Termin płatności faktury jest do jutra, czyli do 18 lipca. Obawiam się, że potem zacznie się seria przypomnień o niezapłaconej fakturze i proces windykacji, jeśli tego nie zapłacę. Widząc jak bezwładne i powolne jest Play obawiam się, że machina organizacji automatycznie wypchnie sprawę do windykacji, a potem do komornika, który już nie będzie wnikał w szczegóły sprawy i za kilka miesięcy ściągnie mi nagle "długi" wraz kosztami komorniczymi. Dlatego wiem, że jest to ostatni odpowiedni moment, aby firma usunęła niewłaściwe dane w systemie czy też błąd, zanim będzie to zbyt trudne do skorygowania.

Czuję oszukany na 998 zł i w przypadku dalszego braku rozwiązania sprawy zamierzam dochodzić swoich praw w sądzie. W mojej opinii jest to po prostu próba wyłudzenia.

Liczę na wasze wsparcie w nagłośnieniu sprawy i jestem otwarty oraz będę wdzięczny za wszystkie sugestie co mogę jeszcze zrobić, aby rozwiązać swoją sprawę.