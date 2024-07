Każdemu zdarza się zaoszczędzić i zamówić jakiś towar dostępny drożej w Polsce bezpośrednio z Chin w lepszej cenie.



Nasz wspaniały rząd chce nam to ograniczyć. Wszystko pod pretekstem ochrony Polskich firm. Nie chodzi tu o ochronę naszej produkcji, tylko zagranicznych sieci handlowych i importerów, którzy ten sam chiński towar ściągają do Polski i sprzedają dużo drożej. Cena w hurcie chińskim, a potem detaliczna na allegro jest około 10 razy większa.

Na Aliexpres cześć rzeczy można kupić około 50% taniej niż w Polsce (tak wiem nir wszytskie)

Jest to kolejna sytuacja w, której Polski rząd chce wspierać dużych graczy kosztem Polskiego obywatela. Efekt podobny jak przy dopłacie do kredytu. Towary dla konsumenta będą droższe, kasa dla dużych graczy musi się zgadzać.



