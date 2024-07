Od zawsze marzyłem żeby ktoś zrobił dubbing do moich ulubionych gier, a teraz kiedy mamy bum technologii AI doszedłem do wniosku że jestem wstanie zrobić to sam, każdy dubbing który robię jest coraz lepszy, technologia idzie do przodu z każdym tygodniem.

Udało mi się już stworzyć dubbing do Fallout 4 jak i Fallout New Vegas, kolejne gry w planach to Star Wars: Knights of the Old Republic i Divinity Original Sin 2, o ile z Divinity napotkałem na drobne problemy o tyle Star Wars wychodzi znakomicie.



Chciałem się wam pochwalić tym jak to wygląda.