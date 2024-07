Post ku przestrodze!

Wraz z moimi współtowarzyszami podróży uznaliśmy, że warto wrzucić to pod rozwagę, aby być czujnym.

A więc do meritum.. Byłyśmy na koncercie w Köningstein w Niemczech. Wsiadamy osiem koleżanek w drogę powrotną do pojazdu naszego wieloletniego kierowcy, z którym w różnych składach przemierzyłyśmy tysiące kilometrów w ostatnich latach. Pyta, czy zatrzymać się na siku jeszcze w DE czy już w Polsce. Padło na to drugie. Wszystkie zaliczyłyśmy toaletę i dalej w drogę. Po godzinie uznaliśmy, że pora na kolejną stację benzynową.

Tym razem wyszły tylko trzy osoby (pierwszy rząd- czyli kierowca, Ala i ja), reszta spała. Po powrocie do busa ruszyliśmy i nagle moje drzwi się otworzyły na oścież. Myślałam, że źle zamknęłam. Rzucił się na mnie koleś "ciapaty" z obłędem w oczach. Zaczął najpierw szarpać mnie za rękę i ubrania chcąc wyrzucić z pojazdu, ale miałam pasy więc mu było trudno. Sama nie wiedziałam, czy chce mi ukraść plecak, który mam na kolanach czy mnie pobić. Koleżanka z tyłu myśląc, że chce mnie uprowadzić zaczęła krzyczeć, więc po chwili szamotaniny wtoczył się przeze mnie i pasażerkę obok i na kierowcę. Rozpoczęła się między nimi regularna bójka i walka o miejsce kierowcy i już było wiadomo, że celem jest samochód. Walka przeniosła się na ulicę, dzięki czemu wszystkie dziewczyny w szoku wyskoczyły z busa, niektóre bez butów, zostawiając wszystkie ważne rzeczy. Gdyby nie zdążyły wysiąść, odjechał by z nimi w środku. Zaczęłyśmy krzyczeć i wzywać pomocy. Koleś wymachiwał nożem, dlatego bójka z nim była nierówna. Nasz kierowca "bohater" co rusz kopnął i odskakiwał z obawy przed ostrym narzędziem... uderzał go drzwiami itd. Podbiegło dwóch innych panów pomóc naszemu rodzynkowi w tej walce, ale ostatecznie napastnik przejął fotel kierowcy i z otwartymi drzwiami najpierw ruszał z impetem do przodu i tyłu taranując nas wszystkich, by za chwilę odjechać. Na zakręcie wypadły nasze niektóre rzeczy z auta. Jakiś świadek krzyknął, że będzie go gonił i ruszył, a my zostaliśmy w totalnym szoku. Dwie godziny od domu, bez auta i naszych rzeczy. Telefonów, dokumentów, pieniędzy. Nie minęła chwila i słyszymy, że bus leży rozbity w rowie 500 m dalej, a koleś uciekł. Na monitoringu stacji okazało się, że to nielegalny imigrant, prawdopodobnie Gruzin lub Czeczen, który wypełzł jak golum spod naczepy tira z Ukrainy i który rzucił się na nas, żeby ukraść auto, by móc się dalej poruszać. Kuźwa, trzeba mieć polot, żeby ukraść jadący już bus z 9 osobami w środku. Teraz już wiemy, że on widział tylko naszą trójkę, reszta spała za ciemnymi szybami. Myślał, że mnie wyciągnie a z dwójką pozostałych sobie poradzi. Musiał byc sam w niezłym szoku, jak z tyłu zaczęło krzyczeć sześć kobiet takie jajko niespodzianka.

Taki sposób kradzieży aut to teraz ponoć nagminne. Była to duża, oświetlona stacja benzynowa Mop pod Wrocławiem, z KFC, Mc Donaldem, miejscami do spania kierowców, z dużą przepustowością podróżnych (ileż tam było rodzin z dziećmi) i masą kamer. A mimo wszystko napastnik odważył się na taką zuchwałą kradzież. Prawdopodobnie prowadzenie tego auta go przerosło i wylądował w rowie, na nasze szczęście, bo zniknąłby ze wszystkimi rzeczami. Policja mówiła, że szczególnie na stacjach blisko granic dochodzi do takich kradzieży. Nawet spod dystrybutora na paliwo w czasie tankowania. Wyciągają siłą z auta i tyle widziano.

Ilu z nas jedzie z dziećmi z tyłu, co byśmy zrobili, gdyby ktoś z nimi odjechał? Coś strasznego. Myśmy przeżyły traumę i niedowierzanie, ale cieszyliśmy się, że nie zakończyło się to większą tragedią. Smyrnął tylko nożem w kostkę naszego kierowcę, podczas kopnięcia. To się wydarzyło o 2 w nocy, następnie przez godziny były wielogodzinne zeznania na komisariacie, wyciąganie auta z rowu itd. w Katowicach byłyśmy dnia następnego o godzinie 15. Dokulaliśmy się jakoś rozwalonym pojazdem.