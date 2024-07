Pokaż całość

Czy Koalicja Deweloperska działa w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 24 lat? Myślę, że wielu z was ma gdzieś w głowie frazę "w polsce brakuje 2 miliony mieszkań". Otóż okazuje się, że ta fraza jest wtłaczana Polakom do głowy od co najmniej 24 lat. Jaki jest jej cel? Clickbait? Propaganda mająca wmówić Polakom, że mieszkanie jest towarem deficytowym i musi dużo kosztować?Oczywiście struktura i oczekiwania Polaków się zmieniały przez lata - dużo osób opuszcza małe wioski, przenosi się do większych miast. Następuje również atomizacja społeczeństwa.Jednak czy możemy ciągle się cofać, mimo że od 24 lat oddano 3,7 mln mieszkań do użytku?28.06.2000, brakuje 1,5 mln mieszkań - https://dziennikpolski24.pl/co-zastapi-wielka-plyte/ar/c3-2164538