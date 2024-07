Tutaj nie chodzi o 15 miliardów, sypniesz tyle to i tak zaraz znowu będzie brakowało. NFZ to jest worek bez dna. Trzeba przełknąć twardą pigułkę i uświadomić sobie, że rynek medyczny jest to taki sam rynek jak każdy inny i najlepiej jakby była na tym rynku konkurencja. Zaraz by się okazało, że terapia nowotworowa kosztująca 50 tys. opłacana przez NFZ może kosztować sporo mniej. Jedyny rozsądny pomysł zaproponowała konfa. Ale już odpowiednie lobby się zajęło dezinformacją i przedstawiali ich pomysł, że ludzie będą mogli się leczyć tylko do 4 tys. Kiedy te 4 byłoby kwotą ubezpieczenia. Jak kupujesz OC za 500 zł, to jak spowodujesz wypadek to masz zagwarantowane świadczenie w razie w do ponad miliona Euro. Niektórym ciężko zrozumieć jak działa ubezpieczanie, to że zwykli ludzie mogą nie kumać można zrozumieć, ale nie wierzę, że dziennikarze tego nie rozumieli strasząc takimi tekstami -



"W redakcji Prawo.pl sprawdziliśmy, ile w ostatnich latach kosztowały niektóre świadczenia. Powodem jest propozycja Konfederacji wprowadzenia „bonu zdrowotnego”. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz w Polsat News przedstawił ją w ten sposób: - Proponujemy bon zdrowotny jako pierwszy krok, czyli podzielić budżet na zdrowie na ilość obywateli, przekazać ten bon, żeby wszystkie instytucje czy państwowe czy prywatne konkurowały, podwyższając swoją jakość i obniżając ceny o ten bon – mówił. Na każdego obywatela przypadłoby 4340 złotych.



Ile kosztuje pobyt na SOR i inne świadczenia

Pacjent opłacający składki zdrowotne, gdy idzie do lekarza czy trafia na SOR nie wykłada pieniędzy bezpośrednio z własnej kieszeni. Ile kosztuje jego leczenie, może sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) wchodząc w zakładkę „koszty wizyt”. Pokaż całość