Wszystko fajnie, "Zwroty konsumenckie". Można trafić klocki Lego, słuchawki itp. No super, logotypy na reklamie sugerują, że to zwroty z Allegro, OLX i Amazona - no świetnie, nawet rabat przy zakupie dwóch paczek "ze zwrotu". Paczki wyglądają na nienaruszone i mają nawet jakąś etykietę nadawczą. Tyle w teorii. Rzeczywistość jest taka, że paczki te nie są żadnymi zwrotami, a są spreparowanymi paczkami zawierającymi prawdopodobnie tylko i wyłącznie mało wartościowe losowe produkty niskiej jakości. To, co kupujemy, to faktycznie zmodyfkikowana wersja oferty "Mystery Box", tylko że te tajemnicze pudełko tym razem przygotowane jest tak, aby przypominało paczkę zawierającą towar zwrócony do sklepu. Wszystko byłoby w porządku, gdyby reklamowano to faktycznie jako "Mystery Box", ale kto by się na to wtedy skusił? Natomiast w formie, w której to obecnie działa, jest to co najmniej wprowadzanie klienta w błąd i fałszywa reklama. Ale gdyby pokusić się, by konkretnie nazwać rzeczy po imieniu, to jest to zwykłe oszustwo. Czy gra w "Trzy Kubki", czy teraz te udawane "Zwroty Konsumenckie" - widać cwaniaków nie brakuje. Także pilnujcie się tam i nie dajcie się oszukać na wakacjach.