Im się nie podobają jeszcze inne określenia.

Oczywiście te dotyczące płci ale szaleństwo jest jak zaraza więc na cenzurowanym są również słowa określające wiek np. "stary" i "emeryt".

Przecież to są normalne, neutralne określenia pewnego stanu dotyczącego człowieka.

Co będzie im za chwilę przeszkadzać? Określenie koloru włosów? Koloru ubrania? Dojdzie do tego, że nie będziesz mógł podać swojego numeru telefonu bo zawsze się znajdzie ktoś kogo obrazi jakaś liczba czy cyfra.



W tym tempie to za kilka lat lewactwo będzie się komunikować 4 literami i bzyczeniem. Pokaż całość