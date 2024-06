Korupcja na Ukrainie, to rak.

Pamiętacie Sławomira Nowaka, tego od zegarka?

No więc Nowak swego czasu przyjął ukraińskie obywatelstwo i został prezesem Ukrawtodoru - taki odpowiednik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie trafił tam przypadkowo, bo jako były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej budował w Polsce autostrady i ekspresówki, a na Ukrainie nikt tego nie potrafił. Nauczył Ukraińców zachodnich technologii, zakupił zachodni sprzęt do budowy dróg, pokazał jak się organizuje przetargi, jak się buduje w technologii odcinkowej, cały ten know how itd.

Największym problemem z jakim się musiał zmierzyć, to była korupcja. Facet wiedział, że niestety bez łapówek nie uda się mu nic zdziałać, więc musiał przyjąć te same reguły gry. Jego błąd polegał na tym, że źle oszacował jej poziom. Był skłonny przeznaczyć - to już moje zobrazowanie, jako przykład, bo kwot nie pamiętam - powiedzmy 10% na usuwanie problemów, jednak oczekiwania były na poziomie 50%, czego nie mógł zaakceptować.

Wiecie co się stało? Postanowili się go pozbyć, bo ogromne pieniądze przelatywały koło nosa. Jako powód podano korupcję. xD

Oczywiście, technicznie rzecz biorąc, to jest całkowita prawda, bo jakby nie patrzeć, nawet te 10% to duże Pokaż całość