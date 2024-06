Być może jest to najdroższe połączenie w Polsce w przeliczeniu na km. Rzepin i Frankfurt nad Odrą dzielą 21km. Dodam tylko, że niemiecki Frankfurt i polskie Słubice tworzą w praktyce 1 miasto o populacji ok 75.000.



Cena za połączenie przygraniczne zawsze była wysoka, ale tym razem przekroczona została granica absurdu. Poniżej ceny regularne za bilety na tej trasie. Prawdą jest, że bilety na tej trasie są czasem w niższych cenach w związku z promocją, jednak jest to mały procent połączeń, w niekorzystnych godzinach, a my mówimy o cenie regularnej.



Moją pierwszą myślą było, że cena wynika z faktu wjechania na terytorium Niemiec, jednak na stronie niemieckiego przewoźnika cena jest wciąż wysoka, ale prawie 2 razy niższa.



Doprowadza to zupełnie absurdalnych sytuacji, gdzie ludzie którzy chcą dostać się z tego 75.000 miasta do Poznania czy Wrocławia (do tych miejscowości dojeżdżają bezpośrednio pociągi), zamiast wsiąść do pociągu we Frankfurcie jadą na ten sam pociąg do miejscowości 20km dalej, dzięki czemu zaoszczędzają lekko 100zł na osobę. Myślę, że nie muszę wspominać ile bezsensownego dwutlenku węgla ulatuje z tego powodu do atmosfery.



Napisałem równie maila do PKP z prośbą o uzasadnienie ceny (treść poniżej). Domyślam się jak sprawa się skończy i jaką odpowiedź dostanę, ale i tak musiałem o tym napisać. Ktoś kto wymyślił taka cenę faktycznie uprzykrza życie kilkuset osobom dziennie i powoduje straty dla PKP. Obniżenie ceny byłoby z korzyścią dla dosłownie wszystkich, ale pewnie i tak nic takiego się nie wydarzy.







Szanowni Państwo,

na infolinii otrzymałem dzisiaj informację, że cena podstawowa za bilet pomiędzy stacjami Rzepin, a Frankfurt (Oder) wynosi ok. 155zł. Połączenie wynosi. ok 21km, wg państwa strony wynosi 19minut, ok 80% trasy znajduje się na terenie Polski. Daje to wynik 7,38zł za przejechanie 1km pociągiem. Operatorem połączenia jest spółka PKP Intercity, wykorzystująca swój tabor oznakowany szyldem PKP.

Dla porównania, przejechanie autem spalinowym tej odległości, przy założeniu spalania 8l/100km, przy koście paliwa wynoszącym 6,50zł wynosi ok. 10,92zł. Za kwotę biletu, przy założonych spalaniu i cenie uzytkownik jest w stanie przejechać 300km autem, czyli ok. 14 razy więcej niż wyżej przytoczonym połączeniem.

Żeby unaocznić jeszcze bardziej abusurdalność kwoty, pozwolę sobie przytoczyć ile wynosiłaby kwota wynajęcia taxówki. Wg dostępnych w Internecie informacji stawka początkowa w rejonach Słubic i Rzepina wynosi 5-10zł, a najdroższa taryfa dzienna wynosi 4-6zł. Przy założeniu najgorszego scenariusza koszt taksówki na odległości 21km wynosiłby 136zł, co daje 19zł oszczędności względem połączenia pociągiem.

Cena biletu za te połączenie na stronie niemieckiego przewoźnika "Deutsche Bahn" wynosi 19,99 eur czyli ok. 86zł.

W związku z tym mam następujące pytania:

1. Jaka jest zasadność widocznej na stronie ceny? Z czego wynika cena?

2. Słubice i Frankfurt zamiszkują razem ok. 75000 ludzi. Dlaczego PKP Intercity poprzez powyższą cenę wyklucza się ekonomicznie klientów i zamyka się na potoki podróżnych? Pasażerowie po dostaniu się do Rzepina mogliby dostać się w wielu miejsc w Polsce (bezpośrednie połączenia z Przemyślem, Wrocławiem czy Szczecinem)

3. Jak powyższa cena ma się do promowanej przez Państwa firmę projektu ekologicznej kolei do 2030 roku. https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/o-firmie/pkp-intercity-kolej-duzych-inwestycji-strategia-rozwoju-do-2030-roku/, https://www.intercity.pl/pl/ekopodroz. Cena połączenia odstrasza potencjalnych klientów i wymaga od nich dostania się autem do Rzepina czy dalszych celów podróży, co zwiększa znacząco ślad węglowy i nie jest zgodne z promowanymi przez państwa firmę wartościami.

4. Dlaczego cena połączenia na stronie niemieckiego przewoźnika jest znacznie niższa?

5. Czy jeżeli cena w jakiś sposób była spowodowana z faktem, że jest to połączenie międzynarodowe, to dlaczego nie jest wykorzystywany czynny w Słubicach dworzec PKP.