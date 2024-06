Z 5 lat temu gdy poznałem swoją dziewczynę, ona chodziła wtedy jeszcze do szkoły średniej i miała tam za zadanie (na wyższą ocenę) zaliczyć jakieś muzeum, wystawę czy inne gówno.



Wybraliśmy się razem do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Hehe, no tzn. ja wybierałem, bo w innych muzeach już byłem... a w takim Sztuki Współczesnej to i se gołe baby można pooglądać. Wiadomo.



Oj jakieś było moje zdziwienie :D Tępa propaganda lała się z każdej ze ścian... jak to Polacy niemal wszyscy zabijali żydów, jacy to Polacy są zbrodniarzami... natomiast ani razu NIGDZIE nie padło słowo Niemcy.



Słowo Pokaż całość