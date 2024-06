Pomimo zakazu wydanego przez miasto

Kiedyś takie ultra-prawaki siedziały pod kamieniem i faktycznie by się bały wyjścia na ulice po takim zakazie. Bo by wiedzieli, że społeczeństwo jest przeciwne faszyzmowi i nacjonalizmowi. I w przypadku srogiej pacyfikacji przez oddziały prewencji nikt by nie miał pretensji jak by towarzystwo dostało parę pał i gumowych kul więcej niż to ustawa przewiduje.Obecnie społeczeństwo ma już tak dosyć tego co lewica im zgotowała, że zaczynają na takie skrajne prawicowe ugrupowania patrzeć z nadzieją, że przywrócą oni porządek. I z dwojga złego wolą już swojskich nazioli niż obcych imigrantów czy Islamistów.Sama policja, porównując zamieszki spowodowane przez imigrantów, gdzie płonie pół miasta, a nielegalny marsz nazioli gdzie sobie pokrzyczą jakieś hasełka przy racach też woli chyba już nazioli.