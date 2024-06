To jest niewiarygodne jak taki temat na wykopie nie interesuje ludzie.

Ludzie żrą przetworzone gówno, mają potem problemy ze zdrowiem, wyjdzie naukowiec i powie że to choroba genetyczna, że produkujemy za dużo co2 albo najlepiej że to covid. Ewentualnie po prostu coś magicznie się pojawiło, bez przyczyny.CH - UJ, że jak dotyczy to kwestia powstania zycia na ziemi czy wszechswiata to wszystko wiedzą najlepiej, znają dokladnie kazdą datę kazdego kamienia, ale jesli chodzi o zdrowie, to no coz, takie rzeczy sie zdarzaja, moze to byc to albo tamto, ewentualnie sramto, proszę tutaj zrobic badania i przy okazji proszę założyc konto na pomagamy, bo te badania jak i leki nie są refundowane przez naszą DARMOWĄ sluzbe zdrowia...



Ja sam caly czas nabywam wiedzę, ale ludzie są takimi ignorantami, nie zastanawiaja się nad przyczyną schorzeń, w tv leci wiekszosc reklam zwiazanych z lekami, więc idzie po tableteczki, tableteczki magicznie wyleczą gorączkę czy ból głowy, przynajmniej na jakis czas, a to, że uszkadza się tym inne organy? A to najwyzej sie potem wezmie inne tableteczki.



A co do zywnosci, tak, cudowna UE wprowadza piekne regulacje, cudowne mamy jedzenie w sklepach, tylko niech mi ktos powie jaka jest roznica miedzy BIO, a nie BIO? Jesli BIO jest faktycznie BIO, to czym jest pozostala reszta? A jesli BIO nie jest BIO, to dlaczego wszelkie instytucje zwiazane z zywnoscia sie zgadzają na oklamywanie ludzi? Pokaż całość