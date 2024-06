Z ciekawostek o Mikołaju Pawlaku.

Pawlak przed stanowiskiem RPD był obsadzony przez ziobrystów w Min. Sprawiedliwości. Chyba w wydziale dla nieletnich lub coś podobnego. I to przez ten wydział został zakupiony Pegasus.

I teraz główny rodzynek.

Pawlak dokładnie wiedział co potrafi ten program szpiegowski gdyż po przejęciu biura Rzecznika Praw Dziecka zażądał aby przed jego gabinetem zamontować "szafeczkę" na telefony. Każdy kto wchodził do jego gabinetu miał obowiązek zostawić tel w szafeczce.