Nie żadna tam transseksualna pływaczka tylko stary, chory psychicznie, obleśny narcyz. Ciekawe gdzie są organizacje feministyczne kiedy są potrzebne. Zaszczuwać to one umieją co najwyżej normalnych facetów którzy uczciwie pracują, wtedy można drzeć piz*ę i stękać. Za to kiedy stukilowy chłop chce rywalizować z kobietami w pływaniu albo zapasach to te same kretynki ujadają i zaszczuwają kobiety które nie mają ochoty zostać zmarginalizowanymi kalekami w starciu z jakimś socjopatą.



Pewnie całe to Pokaż całość