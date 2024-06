Cooo? Awaria prądu i loty odwołane? To oni nie mają agregatów rezerwowych? W Polsce na jednym z większych regionalnych lotnisk jest kilka agregatów dostarczających prądu do wszystkich elementów lotniska - terminala, biur, straży pożarnej, parkingu i oczywiście oświetlenia nawigacyjnego. Kiedyś przez roboty uszkodzone zostały linie zasilające (całkowite odcięcie od sieci energetycznej) to elektrycy ledwo wyrabiali z dowozem i uzupełnianiem paliwa do agregatów.

Podczas awarii zasilania nie działają agregaty wody lodowej i to Pokaż całość