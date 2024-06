Witam. Jestem 19-letnim inkwellem poszukujacym drugiej połówki. Dlaczego szukam cię tutaj? Poniewaz na portalu randkowym "boo" mialem 40 wyswietlen profilu i 0 par. Nie trudno sie wiec domyslic, ze incelski wyglad wyklucza mnie ze standardowego rynku matrymonialnego, a nawet nie uwzględnilismy mojego mentalcelizmu... Muszę więc kombinować.

Teraz coś o mnie

Uważam się za supreme gentleman'a. Abyś poznała wszystkie moje zalety wystarczy, że będziesz lojalna i zaangażowana w relację. Więcej od ciebie nie wymagam (oprócz wyglądu conajmniej 4/10.)

Wygląd zewnętrzny

Głowę mam ogoloną na krótko. Oprócz tego mam bródkę typu holmsikową (patrz główne zdjęcie znaleziska), stosunkowo dobrą cerę. Nos lekko zgarbiony, trochę zadarty. Można sobie to wyobrazić. To tyle, bo wygląd nie jest przecież aż taki istotny.

Mentalcelizm

Jako że wspomniałem o nim na początku, muszę wyjaśnić co mam przez niego na myśli. Psychiatra stwierdził mi osobowość schizotypową, z czym z grubsza się zgadzam. Uważam że jestem mieszanką schizoida, unikającego i schizotypowego. Nie będę tutaj opisywał na czym to polega, bo krótkie ogłoszenie zamieniłoby się w całą litanię. Musisz jednak myszko zaakceptować u mnie to uchybienie. Fajnie by było, gdybyś sama była zaburzona w jakiś sposób (gardzę jakimiś CHADami i borderlajnami, więc jak je masz, to się nie zgłaszaj).

To tyle, czekam na priv. Proszę was normiki o wykop tego znaleziska. Może odmienicie życie inkwella. A nuż dobro do was wróci?