Po wczorajszym wgłębianiu się w poniższe znalezisko doszedłem do osoby w postaci dr Maciej Onasz - Adiunkt, Katedra Systemów Politycznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Uniwersytet Łódzki (brak odmian dla lepszego wyszukiwania w Google).

Dr Maciej Onasz odpowiada za grafikę gdzie partię Konfederacja podpisuje cyrylicą. I może nie było by nic za bardzo złego w tym a nawet może i śmieszne bo małostkowe gdyby nie m. in. to, że:

- propaganda ta trafia to do szerokiego grona bo posługuje się nią m. in. gazeta.pl,

- dr Maciej Onasz tym samym nie jest profesjonalistą jako pracownik Uniwersytetu Łódzkiego i również nie jest bezstronny na swoim stanowisku,

- dr Maciej Onasz swój profil X (TT) reklamuje na głównej stronie internetowej swojego profilu w Uniwersytecie Łódzkim który wykorzystuje do własnych wojenek,

- dr Maciej Onasz na powyższym profilu X (TT) wyzywa innych użytkowników od "prokremlowskie onuce" czy też od głupków nawet za jedynie zwrócenie uwagi, że dla osoby z tytułem doktoranckim takie zachowania nie są odpowiednie,

- dr Maciej Onasz jako pracownik naukowy Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Uniwersytecie Łódzkim jawnie narzuca obecnej w sejmie partii przynależność do obcego państwa i ośmiesza ją pisząc jej nazwę cyrylicą a jednocześnie jeśli na podstawie dowodów ma takie wnioski to nic z tym nie robi,

- ciekawostka: na tym samym wydziale co nasz dzisiejszy bohater wśród zaledwie kilku pracowników znajduje się prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov który ma stronę pustą (brak, osiągnięć, obowiązków, kontaktu) a który to wg Google pochodzi z Ukrainy.



Wobec powyższego na końcu tego artykułu zamieszczam wzór skargi/informacji jaką złożę do Uniwersytetu Łódzkiego.

Ponieważ jak czytamy na stronie Uniwersytetu Łódzkiego:

Szacunek, współpraca i zaangażowanie to jedne z głównych wartości, którymi kieruje się nasza uczelnia. Uniwersytet Łódzki dokłada starań, by jako uczelnia otwarta, być dostępna dla wszystkich.



A Was jeśli czujecie taką potrzebę to zachęcam do tego samego. Wystarczy skopiować i przesłać na podany/podane tam adresy.



Link do wspomnianego znaleziska





GŁÓWNY OPIS

Wszystko zaczęło się wczoraj gdy zauważyłem ww. znalezisko które prowadziło do artykułu gazeta.pl a który to artykuł zawierał właśnie wpis dr Macieja Onasza z platformy X (dawniejszy Twitter).

Od razu gołym okiem w artykule gazeta.pl a dokładniej w zamieszczonej grafice widać narzuconą propagandę dla partii Konfederacja w postaci:

- przydzielonego dwuznacznego brunatnego koloru,

- zapis nazwy partii cyrylicą (alfabet rosyjski).



Przypominam, że ów grafikę stworzył dr Maciej Onasz - Adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Uniwersytecie Łódzkim.

Zaciekawiony powodem tego wszedłem na profil X dr Macieja Onasza. A tam!? A takie sobie wyzywanie przez niego użytkowników którzy pytają o cyrylicę czy też napisali, że nie jest na miejscu takie zachowanie:

prokremlowscy, onuce, coraz głupsi - to tylko mała cząstka z tego co on tam wypisuje i tylko z jednego wpisu na X.

W innych wpisach jest podobnie, poniżej kilka przykładowych zachowań doktora z wpisu zawierającego cyrylicę:



Przejrzałem resztę wpisów dr Macieja Onasza, widać, że facet ma jakiś problem i to ewidentnie.

Najlepsze jest to, że tą swoją tubę propagandową na portalu X dumnie reklamuje gdzie? A reklamuje swój profil X na stronie Uniwersytetu Łódzkiego, na głównym swoim profilu UŁ:



Jeśli jest ktoś zainteresowany to na tej stronie UŁ gdzie link jest nad tym obrazkiem poniżej jest numer telefonu do tego jegomościa.



Pozostańmy na chwilę na stronie UŁ przechodząc do Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Uniwersytecie Łódzkim.

W ww. wydziale pokazuje nam 11 pracowników. Ale uwagę moją skupił jeden prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov.

Wpisując jego imię i nazwisko do Google to pokazuje nam, że prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov pochodzi z Ukrainy.

Czy ma to jakiś związek z agresywnym zachowaniem dr Macieja Onasza? Nie wiem, choć się domyślam.



Prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov niestety ale ma swoją stronę na UŁ pustą. Więc nie dowiemy się czym się zajmuje. W przypadku innych pracowników jest wiele danych od zainteresowań po prace itp.

Więc możliwe, że prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov przeszedł niedawno do UŁ i możliwe, ze te dane gdzieś zaginęły.



Idziemy dalej z panem dr Maciejem Onaszem do Google. Jest wiele wyników w których to doktor udziela wywiadów itp.

Zwróćmy uwagę na jeden z nich udzielany dla Radia Łódź w formie nagrania wideo (<---link).

Nasz doktor dziwnie się tam zachowuje jakby nerwowo. Mruga jednym okiem itp. Nie wiem, nie oceniam a wywiad na YouTube macie w powyższej linijce.



Podsumowując to nasz doktor zasługuje na rozgłos oraz przekazanie jego owocnych wpisów i komentarzy z platformy X do władz Uniwersytetu Łódzkiego.



Myślałem, że niniejszy artykuł zajmie mi mniej czasu ale piszę go już chyba od godziny 10:00 z ciągłymi przerwami. A w dodatku staram się nie wychylić na jakiś pozew ze strony doktora. Więc omijam ze swojej strony wnioski czy inne stwierdzenia.



SKARGA



Szanowni Państwo.

Kontaktuję się w przykrej i jednocześnie bulwersującej sprawie.



Zmuszony jestem zawiadomić Państwa jednocześnie pragnąc złożyć skargę na jednego z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego a mianowicie chodzi o osobę dr Macieja Onasza z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.



W myśl Państwa głównej dewizy ze strony internetowej:

„Szacunek, współpraca i zaangażowanie to jedne z głównych wartości, którymi kieruje się nasza uczelnia. Uniwersytet Łódzki dokłada starań, by jako uczelnia otwarta, być dostępna dla wszystkich.”

(link: https://www.uni.lodz.pl/dostepnosc )



Państwa pracownik dr Maciej Onasz prowadzi swój profil na platformie X ( https://twitter.com/onasz ) ten profil X dr Macieja Onasza zawarty jest na Państwa stronie internetowej i tam reklamowany ( https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/maciej-onasz ).

Przechodząc do sedna to na swoim koncie X dr Maciej Onasz wykazuje ogromny brak szacunku wobec innych ludzi tylko w jednym wpisie swoim z ostatnich dni pisał:

- Tak, bardzo serio :) A skoro kolejna prokremlowska onuca zgłosiła się po bana, to oczywiście przychylam się do prośby :).

- tu się pojawia pytanie: czy prokremlowska onuca @HubertKorbas tylko udaje głupiego, czy może nie... W każdym razie - skoro jest zgłoszenie po bana to ban zostanie udzielony :) (ten użytkownik napisał tylko to: A jaką niby prokremlowski propagandę powiela Konfederacja)

- Coraz głupszych zawodników prokremlowskie onuce namnie wysyłają :D

(link do cytowanych komentarzy znajduje się w sekcji komentarzy tu: https://x.com/onasz/status/1800131531295310136/photo/1 )



Pan Maciej przejawia totalny brak szacunku do innych ludzi jednocześnie prowokując spory tak jak w ww. linku gdzie jedną z partii politycznych tj. Konfederację zapisuje cyrylicą a w innych wpisach jawnie obraża.

Takie grafiki często są cytowane w mediach ogólnopolskich tak jak i w tym przypadku w serwisie gazeta.pl (link: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,31048592,koalicja-15-pazdziernika-wygrala-wybory-nie-to-zupelnie-nie.html#s=BoxOpMT ) a to wszystko co jest jedynie małym wycinkiem i jedynie jednym wpisem stawia Uniwersytet Łódzki w bardzo negatywnym świetle a w dodatku UŁ tak jakby reklamuje profil Pana Macieja mając na swojej stronie internetowej odnośniki do X.



Biorąc powyższe i mając na uwadze, że jest to jedynie zaledwie jeden wpis dr Macieja Onasza a jest ich znacznie więcej i w niektórych przypadkach są bardziej ordynarne zwracam się prośbą o wyciągnięcie wniosków i konsekwencji wobec tak niemoralnych i przeciwnych do szacunku zachowań. Ponieważ Pan Maciej często wdaje się w słowne utarczki z innymi profilami i stawia Uniwersytet Łódzki w negatywnym świetle.



Z wyrazami szacunku.

