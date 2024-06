Nic nadzwyczajnego, więźniowie głosują na PO, bo Tusk swego czasu(a wiele lat temu to było) to był jedyny polityk który w czasie kampanii odwiedzał więzienia, i obiecał, zdaje się, jakieś sensowne formy resocjalizacji, i polepszenie warunków bytowych więźniów. Cała reszta polityków potraktowała tę część elektoratu jak powietrze, a to przecież też część społeczeństwa, uprawniona do głosowania. W ZK pewnie głosują głównie stare garusy którzy jeszcze to pamiętają, i raczej nikogo nie powinno Pokaż całość