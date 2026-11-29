Wszędzie czytam o katastrofalnym stanie wód w Polsce, suszy, problemach z retencją i konieczności zatrzymywania wody. Postanowiłem więc opowiedzieć Wam swoją historię.
Na prywatnym terenie w Wielogórze pod Radomiem znajdują się dwa stawy wykopane jeszcze w latach 60. Chciałem je odmulić, połączyć w jeden większy zbiornik, poprawić skarpy i zabezpieczyć groblę przed osuwaniem.
Wszystko za własne pieniądze. Bez dotacji, bez dofinansowania, bez angażowania ani jednej złotówki z budżetu państwa.
Uzyskałem nawet pozwolenie wodnoprawne od Wód Polskich.
I wtedy pojawiło się Starostwo Powiatowe w Radomiu.
Warunki zabudowy, projekty, rzędne dna, rzędne lustra wody i kolejne wymagania. Przypominam – mówimy o stawach, które istnieją od ponad 60 lat, a nie o budowie zapory na Wiśle.
Wiecie, jaki jest efekt?
Pieniądze, które zamierzałem przeznaczyć na tę inwestycję, wydałem na zakup nieruchomości w innym województwie.
Stawy zostały w dotychczasowym stanie, a ja straciłem ochotę na walkę z biurokracją.
Teraz czytam kolejne artykuły o katastrofalnym stanie wód w Polsce i zastanawiam się, ile takich przypadków jest w całym kraju. Ilu ludzi chciało zrobić coś pożytecznego, ale ostatecznie odpuściło?
Państwo wydaje publiczne pieniądze na kampanie zachęcające do retencji, a kiedy obywatel chce poprawić ją za własne pieniądze, musi przebrnąć przez urzędniczy tor przeszkód.
Nie oczekuję zwolnienia z przepisów. Oczekuję zdrowego rozsądku i procedur proporcjonalnych do skali przedsięwzięcia.
Czy naprawdę tak powinna wyglądać walka z suszą w Polsce?
Może dzięki efektowi Wykopu ktoś ze Starostwa Powiatowego w Radomiu zechce publicznie odnieść się do tej sytuacji.
Komentarze (16)
najlepsze
Mam jednak wrażenie, że takie podejście nie jest standardem, lecz wyjątkiem. Zastanawiam się, na ile problem leży w psychologii i kulturze pracy urzędów. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele trudności administracyjnych powstaje
- ci którym się chce - albo jeszcze im się chce. Często są to nowi w branży, zaangażowani ideologicznie, chcą coś zmienić na lepsze, zrobić dobre rzeczy ogólnie dla ludzi itd. także ci sztywni ideologicznie, mający faktycznie ten etos w
Miasto, za to bardzo dba o swoich mieszkańców wydając kolejne grunty i pozwolenia pod " Parki handlowe".