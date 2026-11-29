Wszędzie czytam o katastrofalnym stanie wód w Polsce, suszy, problemach z retencją i konieczności zatrzymywania wody. Postanowiłem więc opowiedzieć Wam swoją historię.

Na prywatnym terenie w Wielogórze pod Radomiem znajdują się dwa stawy wykopane jeszcze w latach 60. Chciałem je odmulić, połączyć w jeden większy zbiornik, poprawić skarpy i zabezpieczyć groblę przed osuwaniem.

Wszystko za własne pieniądze. Bez dotacji, bez dofinansowania, bez angażowania ani jednej złotówki z budżetu państwa.

Uzyskałem nawet pozwolenie wodnoprawne od Wód Polskich.

I wtedy pojawiło się Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Warunki zabudowy, projekty, rzędne dna, rzędne lustra wody i kolejne wymagania. Przypominam – mówimy o stawach, które istnieją od ponad 60 lat, a nie o budowie zapory na Wiśle.

Wiecie, jaki jest efekt?

Pieniądze, które zamierzałem przeznaczyć na tę inwestycję, wydałem na zakup nieruchomości w innym województwie.

Stawy zostały w dotychczasowym stanie, a ja straciłem ochotę na walkę z biurokracją.

Teraz czytam kolejne artykuły o katastrofalnym stanie wód w Polsce i zastanawiam się, ile takich przypadków jest w całym kraju. Ilu ludzi chciało zrobić coś pożytecznego, ale ostatecznie odpuściło?

Państwo wydaje publiczne pieniądze na kampanie zachęcające do retencji, a kiedy obywatel chce poprawić ją za własne pieniądze, musi przebrnąć przez urzędniczy tor przeszkód.

Nie oczekuję zwolnienia z przepisów. Oczekuję zdrowego rozsądku i procedur proporcjonalnych do skali przedsięwzięcia.

Czy naprawdę tak powinna wyglądać walka z suszą w Polsce?