Więc to miał być urodzinowy prezent
Przez cały rok rysowałem codziennie jedną scenę, aż w końcu powstał z tego 27-minutowy film, który miał być urodzinowym prezentem dla...WUJEKprzezUzamkniete
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Przez cały rok rysowałem codziennie jedną scenę, aż w końcu powstał z tego 27-minutowy film, który miał być urodzinowym prezentem dla...WUJEKprzezUzamkniete
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PS niech on chodzi po stole
https://youtu.be/gjMU0EeNsY8?si=kVLgx7GkFjv8r5Km