Pracownicy fizyczni w Indiach uczą AI jak pracować
Mają kamery na głowie, uczą prostych prac, od szycia po sprzątanie itd. Dla wszystkich którzy myślą że ai zabierze tylko prace umysłoweiggy_p
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Mają kamery na głowie, uczą prostych prac, od szycia po sprzątanie itd. Dla wszystkich którzy myślą że ai zabierze tylko prace umysłoweiggy_p
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Komentarze (54)
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@JoBackManhorse: Nie mam pojęcia, generował ciekawe bajki sci-fi o robotach i przyszłości cywilizacji... nikt nie jest dobry we wszystkich dziedzinach ¯\(ツ)/¯
PS: ...znaczy nikt na ziemi ;)
A kto tak myśli? Chyba nikt.
Chyba każdy z kilkoma szarymi komórkami wie, że podpinając AI do zaawansowanego robota w niedalekiej przyszłości, zrobi on praktycznie to samo co człowiek. A w miarę rozwoju zrobi już wszystko lepiej.
Nie ma na świecie ANI jednego zawodu, który nie będzie mógł być zastąpiony przez takie połączenie - czy to polityk, czy sędzia czy lekarz, czy
@uciuuu: Prawdziwym problemem będzie kiedy roboty policyjne/wojskowe zostaną skierowane do tłumienia protestów głodnych ludzi... bo " bezwarunkowy dochód gwarantowany" przestał być bezwarunkowy, gwarantowany albo po prostu wystarczający do przetrwania
... polecam książkę p.Zajdla "limes inferior"
dw: @Blaskun:
... jak ludziom brakuje pracy fizycznej to idą na siłownię i po problemie :P
... ten problem może rozwiązać Open Source i Wolne Oprogramowanie... wystarczy nie pozwolić objąć takich danych "prawami własności intelektualnej"
@waldek-gresko: w Europie jest obecnie najdłuższy okres bez wojny od czasów Imperium Rzymskiego 2000 lat temu. Przyjdzie wojna to wszystko wróci do normy.
A że teraz każdy chciałby zamiast reformować Unię, to z niej wychodzić, to niedługo jak zwykle wszystkie europejskie kraje będą się żarły ze sobą.
@mch0588: Eksport towarów przez UE w 2025 r to przedmioty o wartości ok. 2,6 biliona dolarów (Chiny ok 3,7 a USA 2,1). Faktycznie sam papier. Kto w ogóle daje plusy taki idiotyzmom?!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_kryzys
Szczególnie polecam te fragmenty o dojściu Hitlera do władzy i poczytać o mechanizmach niedoboru popytu.
Generalnie zapowiada się bardzo ciekawe najbliższe 30lat... A warto zauważyć że już nie żyjemy w latach 40 gdzie surowce kopalne można zbierać z ziemi łopata jak torf a populacja świata w międzyczasie urosła 4x
@odysjestem: już masz automatyczne kible, które to za ciebie robią. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak już tu któryś mirek słusznie zauważył - problemem nie jest brak pracy tylko brak płacy.
Ostatecznym celem rozwoju ludzkości powinno być społeczeństwo jak z "The Culture" - Iana Banksa.