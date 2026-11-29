"Dla wszystkich którzy myślą że ai zabierze tylko prace umysłowe"



A kto tak myśli? Chyba nikt.

Chyba każdy z kilkoma szarymi komórkami wie, że podpinając AI do zaawansowanego robota w niedalekiej przyszłości, zrobi on praktycznie to samo co człowiek. A w miarę rozwoju zrobi już wszystko lepiej.



Nie ma na świecie ANI jednego zawodu, który nie będzie mógł być zastąpiony przez takie połączenie - czy to polityk, czy sędzia czy lekarz, czy Pokaż całość