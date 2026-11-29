Test OZE przerwany. Zabrakło energii.
System oparty o OZE nie dał rady z listopadową pogodą w Niemczech. Test miał trwać 5h, a przerwano po 2h. Magazyny energii energii opróżniały się szybciej niż zakładano.kopawdupeswiniom
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System oparty o OZE nie dał rady z listopadową pogodą w Niemczech. Test miał trwać 5h, a przerwano po 2h. Magazyny energii energii opróżniały się szybciej niż zakładano.kopawdupeswiniom
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Komentarze (29)
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W Norwegii są dobre warunki do hydroelektrowni i niskie zaludnienie.
- Estymację liczył wróż z polsatu, czy używano do tego odrobiny matematyki?!
Natomiast powinniśmy zwiększać moce produkcji z tego źródła przy równoczesnej rozbudownie chociażby atomu.
To nie jest kwestia albo, albo tylko powinno działać równocześnie.
Technicznie nie ma mamy dowodów, że nie jest możliwe - publikacje zazwyczaj podają warunki jakie muszą zostać spełnione, pośród których najczęściej wspomina się:
- możliwość transgranicznego przesyłu energii,
- dywersyfikację
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× zbudował największą elektownię wodną (OZE)
x emituje najwięcej CO2 z energetyki klasycznej.
Trzeba zdefiniować kryteria eksperymentu.
2. Morawiecki na złosć dzisiaj nie dmuchał
3. Czarnek sabotował.
Wina pisu proste.