Jak cztery metalowe pręty zrewolucjonizowały działanie latarni morskich.
Cztery metalowe pręty, odrobina słońca i sprytny mechanizm wystarczyły, by latarnie morskie działały przez cały rok bez prądu i obsługi. Poznaj wynalazek, który zrewolucjonizował nawigację morską. Tldw w komentarzu.lurkujacy_jose
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Komentarze (14)
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@Dingleberrry: Podobno ci najlepsi latarnicy, którzy pracowali po godzinach oraz douczali się w nowych technologiach emisji światła mieli propozycję zachowania pracy. Podobno wylecieli tylko bylejacy światłoj@bcy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeżeli nie chodzi o grafikę AI, to mógłbyś się odnieść czy treści zawarte w filmie są kłamliwe?
Bo zasadniczo nie bardzo rozumiem co Ci nie pasuje w filmie?
Czy sam fakt wykonania czegoś z pomocą AI przekreśla u Ciebie szansę, że może być rzetelne i dobrze zrealizowane?