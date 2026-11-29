Jeżeli nie chodzi o grafikę AI, to mógłbyś się odnieść czy treści zawarte w filmie są kłamliwe?Bo zasadniczo nie bardzo rozumiem co Ci nie pasuje w filmie?Czy sam fakt wykonania czegoś z pomocą AI przekreśla u Ciebie szansę, że może być rzetelne i dobrze zrealizowane?