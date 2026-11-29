2500 zł za dwie godziny u dentysty. To prawie 70% płacy minimalnej netto
Tyle autorka zapłaciła za leczenie kanałowe. Sprawdziła, ile zarabiają dentyści na etacie i ile z rachunku może pochłonąć prowadzenie gabinetu.LudzieToDebile
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Komentarze (107)
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Odklejka lekarzy jest straszna, a kto to utemperuje - wygra wybory.
Niestety to się nie zmieni, ponieważ wiedzą, że prędzej czy później każdy trafi do nich na fotel a z ból zęba zawsze wygra z kosztami.
To nie jest tak ze oni wszyscy siedzą bezczynnie i czekają na jelenia który zapłaci 2k za wizytę.
Leczenie stomatologiczne w porównaniu do innych specjalistów biorących 300zł za 5 minut rozmowy jest i tak tanie.
mówisz tak jakby to się samo stało a nie zostało zrobione przez konkretne osoby.
Najbliższy lot z Krakowa - 140 zł w jedną stronę.
Matematykę zostawiam wam.
ten kooorva pain byl nie do opisania.a jeszcze mnie stomatoloszka j----a, że mam sie nie ruszac bo jej polamie narzedzia :D
Zeby bylo jeszcze piekniej to potem mnie ten ząb bolał z przerwami przez dwa miesiace bo babka nie potrafila zrozumiec, ze jest onlay za wysoki,
Sam płaciłem w tym roku 2x 2400zł za dwa trzonowce no ale przecież nie wyrwę