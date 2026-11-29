ja zaplacilem 2900 zł i trzy razy tyle w bólu jak sie okazalo, ze w jednym kanale nie dziala znieczulenie mimo ze bylo robione kilka razy.

ten kooorva pain byl nie do opisania.a jeszcze mnie stomatoloszka j----a, że mam sie nie ruszac bo jej polamie narzedzia :D

Zeby bylo jeszcze piekniej to potem mnie ten ząb bolał z przerwami przez dwa miesiace bo babka nie potrafila zrozumiec, ze jest onlay za wysoki, Pokaż całość