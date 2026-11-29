Jądro Linux zalewa rzeka śmieci. Ktoś musi to przeczytać i traci cierpliwość
Spór wokół SquashFS pokazuje koszt raportów generowanych przez AI. Opiekun systemu plików mówi o wyczerpaniu i przyznaje, że był bliski rezygnacji z jego utrzymania.ochucki
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Komentarze (36)
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1) zapoznaj się z pojęciem desirable difficulties
2) co z tego, jeśli w czymś nie masz kompetencji, nie wiesz nawet o co pytać, a finalnie model i tak na końcu powie ci, co będziesz chciał usłyszeć.
3) jw, sykofanta nigdy nie będzie dobrym trenerem/doradcą
4) możesz też używać modelu jako kalkulatora, mało optymalne zastosowanie, podobnie z budzikiem/timerem
5) patrz 1. Zdolności intelektualne, doświadczenie i dobrze ugruntowana wiedza dalej są niezbędne, więcej! zdolność
Ja p------ę przecież to k---a jakiś obcy język. Prędzej można zrozumieć hinduski angielski niż ten korpobełkot.
@zerohedge: nie no, aż tyle to nie :D
@nie_mow_o_mnie_swojemu_mezowi: Problem jest już z samym pisaniem poprawek. Dowolna zmiana w oprogramowaniu to ryzyko kolejnych błędów, a to nie są błędy w stylu "+1 zamiast +2", które poprawiasz w 5 minut.