To część szerszego problemu. W ostatnich tygodniach była cała seria różnych dość krytycznych luk wykrywanych przez AI, m.in. w PHP, Javie, NodeJS, PostgreSQL. Owszem zostały połatane, tylko że tempo jest tak duże, że nagle pojawia się problem z instalowaniem tego wszystkiego w tak krótkim czasie, a AI tu już nie pomoże. Nie raz co serwer, co aplikacja, to inna sytuacja, wymagająca innego podejścia, czasami nawet podniesienia OS, bo nie ma paczek, albo Pokaż całość