Mężczyzna ma wypierniczać do pracy i zarabiać więcej (co oczywiście jest łatwe, wystarczy znaleźć taką pracę i po prostu ją mieć i tyle).

Po powrocie, ma sprzątać, zajmować się dziećmi i nic nie chcieć, bo to by była opresja i patriarchat. Jednocześnie dostać uwagi, że "ci faceci już nie są męscy dzisiaj.".



Tymczasem kobieta chce takiego męża (o ilego chce), żeby nie musieć pracować, i być traktowana jak kobieta - czyli jak księżna.

Dzieci nie Pokaż całość