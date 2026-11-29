Mężczyźni robią kilka rzeczy naraz jak kobiety. Ale 2 razy częściej milczą
Badanie opublikowane w Psychological Research: 41 mężczyzn i 37 kobiet wykonywało naraz pięć codziennych zadań, m.in. gotowanie z przepisu i szukanie numerów telefonów. W czterech wyniki były podobne. Mężczyźni ponad dwa razy częściej zostawiali jednak bez odpowiedzi pytania zadawane w rozmowie.barry-gost
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Komentarze (41)
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Po powrocie, ma sprzątać, zajmować się dziećmi i nic nie chcieć, bo to by była opresja i patriarchat. Jednocześnie dostać uwagi, że "ci faceci już nie są męscy dzisiaj.".
Tymczasem kobieta chce takiego męża (o ilego chce), żeby nie musieć pracować, i być traktowana jak kobieta - czyli jak księżna.
Dzieci nie
@Harmonijka_w_Gsus911: Ile znasz realnie takich związków?
Bo ja widząc po znajomych to większość ciężaru wychowania dziecka spada na kobietę a
@jegertilbake: trochę ich widziałem. Nawet w tych w których nie ma dzieci, facet też sprząta, gotuje, i zajmuje się doczesnymi sprawami poza pracą. Dwie pensje, bo i od faceta i od laski, ale w ogromnej większości z nich, laska traktuje takowego jak taboret....
Albo to moja bańka, bo to zazwyczaj faceci po polibudzie.
Nie wiem jak wyglądają związki karyn i sebów z mojej kategorii wiekowej
To co dla chlopa jest normalne, dla baby staje się sukcesem na miarę zdobycia Everest.
Cglop pracuje, no normalny chlop
Baba pracuje SILNA I NIEZALEŻNA
Chłop kupuje mieszkanie, prowadzi firmę. No chlop jak chlop, nic szczególnego, no moze trochę bardziej zaradny ale to pewnie robol.
Nie jesteś w stanie smażyć naleśników na patelni jednocześnie słuchając czegoś typu radio/telewizja/YouTube?
Obieranie ziemniaków
Ale jakto ostanio jest w naszym zepsutym swiecie bardziej liczy sie chwalenie/polityka niz prawdziwa robota
Zajmuje się, sprzątaniem i gotowaniem, ogarnia swoją mało dochodową firmę, tak tyle samo zarobiłby na UoP. Tylko z tej firmy, nie ma urlopu. W weekend, jest zajmowanie się wszystkim, od zakupów, sprzątania, prasowania, gotowania po zajmowanie się dzieckiem, zajmowaniem się urządzaniem mieszkania dla teściowej. Od blisko 20 lat nie wyjechał sam nigdzie.
Ja tam za język nigdy