No jest dramat , ja teraz przeszedłem rozmowę techniczną i kolejną miała być rozmowa z zespołem a tu nagle dostaje maila że mam jakiś techniczny kolejny etap oO , mam wrażenie że komuś AI trenuje a nie że staram się o pracę :-/ , chociaż to i tak nie pobije rekrutacji z zeszłego roku gdzie po 2 etapach wyskoczyli mi że mam im jakieś 5 minutowe filmiki nagrywać w gdzie opisuje Pokaż całość