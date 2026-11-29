20 lat doświadczenia w IT i ściana. "Ogłoszenia pod zbieranie CV"
Muł, który wciąga coraz głębiej - tak o poszukiwaniach pracy w branży IT mówi 47-letni Paweł. Ponad 20 lat doświadczenia nie ocaliło go przed wypadnięciem z rynku pracy i ponownym szukaniem zatrudnienia. - W pewnym momencie wiedziałem, że jeśli proces trwa zbyt długo, to na pewno nie dostanę pracy.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (77)
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1. młody i dynamiczny menago nie chce konkurencji
2. są za mądrzy do guwnorobót
3. są za drodzy
4. nie pozwalają sraaaać na siebie
5 każdy myśli, że przyjdą na chwile i będą szukać czegoś lepszego
- Przecież IT to nie tylko programiści
- Pewnie był słaby, inaczej znalazłby prace w 2h
- Kolega mi mówił, że siostra koleżanki od strony stryja znalazła pracę w IT po bootcampie
- Przecież jest więcej ogłoszeń (dla seniorów bo dla juniorów i midów spada a BPO ma się skurczyć o jakieś 50k miejsc do 30r)
- Pracy jest wiele a oni są toksyczni bo boją się
IT stało się po prostu pracą. Czterdziestolatek w dowolnej branży może mieć problem z zatrudnieniem (nie tyczy obecnie lekarzy)
Jest BAJKA, poważnie. Tu nie masz gotowca, w sensie danych, które AI ma.
Trzeba zadzwonić, wyciągnąć od kogoś, połączyć, zinterpretować. Na koniec pokazujesz Szefowi a on zmienia wytyczne bo takiego wyniku nie da się pokazać u góry.
Ludzie latami kryli informacje w swoich notatnikach więc AI tak łatwo ich nie wygryzie.
Wynika to z tego, że na każde ogłoszenie napływają tysiące CV, zwłaszcza do dużych firm.
Żyjemy w czasach gdzie każdy (zwłaszcza w IT) sobie potrafi postawić agenta który na podstawie szerokiej opowieści o kandydacie, będzie przygotowywał i wysyłał CV na wszystkie ogłoszenia w internecie które tylko się pojawiają.
Po drugiej stronie wszystko leci do /dev/null.
Ten