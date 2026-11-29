Śmierć Piotra Trojana, byłego zawodnika siatkówki, wciąż budzi u jego bliskich wiele pytań i wątpliwości. Rodzina mężczyzny uważa, że podczas wizyty na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Kole (woj. wielkopolskie) mogło dojść do poważnych zaniedbań.