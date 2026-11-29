Zazwyczaj nie komentuję tego typu rzeczy - komuś się chciało, przysiadł, zrobił, poświęcił czas i przepalił tokeny - spoko, jego wybór, może przy okazji się czegoś nauczył. ALE TO JEST TAKIE G---O, ŻE AŻ MUSIAŁEM SKOMENTOWAĆ ( ͡° ʖ̯ ͡°)