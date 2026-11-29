Retro czasopisma, skany zebrane w jednym miejscu.
CD-Action, Gambler, Bajtek, Nintendo Power i inne. Na bieżąco uzupełniam bazę skanów i dołączanych płyt do gazet. W kolejce są już kolejne czasopisma i sukcesywnie je uzupełniam. Pozdrawiam zainteresowanych.squach
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
To jakie shity trafiają ostatnio główną, to już przekracza granice żenady. Chyba czas najwyższy przestać tu zaglądać, bo straciłem już nadzieję, że znajdę tu jeszcze cokolwiek wartościowego. Zakop.