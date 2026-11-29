Chciałbym po prostu przejechać
Jezdnia jest dla samochodów, chodniki są dla pieszych i samochodów, trawniki są dla psów i samochodów, a drogi i pasy dla rowerów? Są też dla samochodów.LudzieToDebile
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Jezdnia jest dla samochodów, chodniki są dla pieszych i samochodów, trawniki są dla psów i samochodów, a drogi i pasy dla rowerów? Są też dla samochodów.LudzieToDebile
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Komentarze (33)
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@FOTEL: Samochodoza kiedyś tak zrobił to wielce oburzeni byli. XDDD
Piękna to była akcja. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/link/7616959/samochodoza-przedostatnie-pokolenie
samochodoza przedostatnie pokolenie
Komentarz usunięty przez moderatora
Pamiętajcie o wspieraniu 👇 YouTube niestety mało płaci, a za dobrą robotę należy się dobra wypłata, więc proszę przesyłać Maksymowi pieniądze!
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@Deray tiaa, ogólnie jest za tanio. Wszystko za pol darmo, benzyna, lekarze, wszystko tak stanialo, wiec niech chociaz kurierzy podniosą ceny.
Dostawa zakupów z allegro powinna kosztowac 50zl - i tak za dużo kupujecie (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Oni zwietrzą taki biznes że nawet w pięć minut zawiną każdego kto się źle zatrzyma.
Widać że w naszym kraju ( trytki i karton) nie można zatrudniać ekonomistów ani innych po studiach dla idiotów.
Ci by j----i ich takimi karami jak w Holandi. Nikt by źle nie parkował.
Bo jakby po tygodniu parking za odciągnięte auto przekroczyłoby jego wartość to szybko
Ludzie! Ni wstydu, ni poczucia odpowiedzialności.
Niczego.
Że o zwykłym honorze nie wspomnę.
Komentarz usunięty przez autora
Mam nadzieję że nie z państwa co leży tam gdzie chce ?
Bo znowu nasz minister będzie się musiał przed nimi tłumaczyć xD
To może też za patokierowcow?