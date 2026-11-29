Z tym co powiedział na końcu nie sposób się nie zgodzić "Ceny usług logistycznych nie uwzględniają legalnego dostarczenia przesyłki". Trzeba jakość zmusić firmy kurierskie do podniesienia cen, tak by by były rentowe choćby trzeba było paczkę w rękach nieść pół kilometra. Wiązało by się to z uzależnieniem ceny dostawy od adresu docelowego, mieszkasz na osiedlu gdzie nie ma gdzie zaparkować ale "to problem kuriera a nie mój" to płać ekstra za jego Pokaż całość