Czy w tej sytuacji wpuszczanie ich bez badań nie stwarza zagrożenia biologicznego?
15% całej czarnej Afryki ma HIV
Wśród młodych mężczyzn jest to już bardziej 20-40% w zależności od kraju. Do tego dochodzi szereg innych chorób. Czy ktoś bada migrantów - zarówno tych legalnych i nielegalnych, nawet wyrywkowo, czy raczej czekamy na kolejny kryzys podobny do tego, jaki spowodował Simon Mol?PakaBaka
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Komentarze (61)
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To pytanie powinno zadać się politykom, influ(coś tam) oraz fanom odklejeńców.
kto co ma wyjdzie z czasem
https://m.youtube.com/watch?v=Uuv4WVuudv8
czyli co 5 imigrant z afryki ma hiv?
No i super, teraz tylko czekać aż nasze witaminki się tam zakręca i może wskoczymy do góry w rankingach. Jeśli biura to przedszkola dla kobiet, to Unia to taki dom zabaw za hajs podatników. Ciekawe czy inżynierowie i lekarze będą potrafili wypracować tyle PKB by ten cały cyrk się kręcił, czy zacznie się ograniczanie co bardziej ekstrawaganckich programów?
UE chcę otworzyć Erasmusa dla studentów z bliskiego wschodu i Afryki
Ten program sponsoruje pewnie firma robiąca leki na AIDS XDDDDDDD
NIECH TO WSZYSTKO JUŻ SIĘ ROZWALI BŁAGAM
Tam jest najwięcej tylko nie badają XD
Ludzie NIE MAJĄ POJĘCIA jak źle jest z chorobami w Afryce.