No i super, teraz tylko czekać aż nasze witaminki się tam zakręca i może wskoczymy do góry w rankingach. Jeśli biura to przedszkola dla kobiet, to Unia to taki dom zabaw za hajs podatników. Ciekawe czy inżynierowie i lekarze będą potrafili wypracować tyle PKB by ten cały cyrk się kręcił, czy zacznie się ograniczanie co bardziej ekstrawaganckich programów?