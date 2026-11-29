Black Friday. Jak wmówić milionom ludzi, że wydawanie pieniędzy to oszczędzanie?
Tylko 22 proc. badanych produktów miało podczas Black Friday wyjątkowo niską cenę. Fałszywe liczniki, przekreślone ceny, ostatnie sztuki i psychologia strachu przed utratą okazji. Jak działa największa zakupowa machina świata i dlaczego tak łatwo dajemy się jej wciągnąć?ma2018_z
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Komentarze (36)
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Wszystko było kopiowane co do formy, ale januszowane co do treści.
Zerknąłem na oferty sklepów - fałszywych promocji niewiele, raczej leżaki magazynowe w starej cenie (sprzed inflacji), rzeczy zbędne, i od wielu z daleka śmierdziało „zwrotami”.
W tym roku to chyba nawet nikt nie udawał.
Żartowałem, c--j mnie to obchodzi co za badziewia nabrałeś
Dawno przestałem nawet przeglądać okazję z okazji black friday, week, month, bo to takie same promocje jak w ciągu roku, a często nawet gorsze
Obserwuje swój koszyk na Amazon i ceny (nie wszystkie) wzrosły średnio o 20%. W czarny frajer magiczna obniżka i wielki napis, że niby promo.
Generalnie nie kupuję rzeczy tylko dlatego, że ktoś napisał czy powiedział, że jest obniżka. Ciężko mnie w ciula zrobić na "promocjach".
Bo jak coś jest w promocji, to albo cena była wcześniej zdrowo podniesiona, albo (jak w przypadku