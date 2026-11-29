Czarny frajer ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Obserwuje swój koszyk na Amazon i ceny (nie wszystkie) wzrosły średnio o 20%. W czarny frajer magiczna obniżka i wielki napis, że niby promo.

Generalnie nie kupuję rzeczy tylko dlatego, że ktoś napisał czy powiedział, że jest obniżka. Ciężko mnie w ciula zrobić na "promocjach".

Bo jak coś jest w promocji, to albo cena była wcześniej zdrowo podniesiona, albo (jak w przypadku Pokaż całość